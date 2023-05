G.P. PARCO ALPI APUANE TEAM ECOVERDE – GUERRA TRICOLORE A BRESCIA, OTTIMO BEDINI ARGENTO

Aff. FIDAL – UISP – AICS – CSI

Fine settimana ricco di prestazioni di rilievo culminato con il titolo italiano per Francesco Guerra e

l’ottimo secondo posto per Federico Bedini sui 10000 metri in pista a Brescia; a Marina di Campo

(Isola d’Elba), alla “Maratona all’Elba”, vittoria di categoria per Alice Coltelli, terzo posto di categoria

per Stefano Guidi e buone prove per Pierangelo Simonini e Mjchol Giannoni sulla distanza della

maratona mentre vittoria di categoria per Giorgio Davini sulla distanza della mezza maratona; a

Pontassieve (Firenze), alla “Mezza maratona di Pontassieve”, buona prova per Riccardo Durano; a

Pistoia, ai Campionati di Societa su Pista, terzo posto di categoria per Massimiliano Frandi sugli 800

metri e buone prove per Dario Anaclerio (5 assoluto) e sempre Massimiliano Frandi (9 assoluto) sui

1500 metri; a Rapolano Terme (Siena), alla “Crete senesi Ultra Marathon”, buona prova per Andrea

Meschi; a Piacenza, alla “Piacenza Half Marathon”, buone prove per Roberto Tognari e Rosa Ana

Sequeiros Giraldez; a Lacchiarella (Milano), alla corsa su strada locale di 10 km, vittoria assoluta per

Antonino Lollo; a Lucca, alla “Lucca Half Marathon”, vittoria di categoria per Daniele Rubino, Nicola

Matteucci, Roxana Maria Girleanu, Andreea Lucaci e Fabrizio Santi, secondo posto di categoria per

Enrico Manfredini e Giada Abbattantuono, terzo posto di categoria per Ioana Lucaci e Lorena Meroni e

buone prove per Adriano Mattei, Zivago Anchesi, Francesco Fabbri, Maurizio Pierotti, Lorenzo

Checcacci, Damiano Lippi, Marco Mattei, Luca Salotti, Paolo Fazzi, Paul Benvenuti, Federico

Gonfiantini, Matteo Dal Lago, Federico Ferrarini, Marco Benvenuti, Emanuele Andreuccetti, Manuel

Tilocca, Gabriele Bertelozzi, Lorenzo Pellegrini, Maurizio Rossi, Yuri Bilaghi, Marco Cei, Luigi Turri,

Andrea Bernardita Salas Palma, Andrea Pardini, Enrico Piastra, Ludmillo Dal Lago, Alessandra

Andreuccetti, Martina Baratta, Barbara Donati, Sebastiano Pennisi, David Pallini, Massimo Cristofani,

Barbara Casaioli, Alfiero Arena, Elena Chiocca e Maricica Lucaci; a Brescia, al Campionato Italiano

Assoluto su pista sui 10000 metri, titolo italiano under 23 per Francesco Guerra (tempo di 28’39”,

tesserato per GS Carabinieri e per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde come societa’ civile) e

ottimo argento per Nicolo’ Bedini (tempo di 29’32” minimo per campionato europeo su pista in Filandia

di Luglio) e ottima prova per Lorenzo Brunier (tempo 29’30” e 7 assoluto)