G.P. PARCO ALPI APUANE TEAM ECOVERDE – GIRLEANU SI CONFERMA ALLA MEZZA DEL MUGELLO

Ottimo weekend, con tanti eventi su strada e pista, per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A

Camaiore (Lucca), alla “Corsa storica dei Frati”, primo posto di categoria per Mirko Pierotti, secondo

posto di categoria per Alessandro Marlia e buona prova per Mirco Toma; a Sovigliana (Empoli), alla 10

km locale, vittoria di categoria per Rocco Cupolo e ottime prove per Marco Bonacchi (4 assoluto) e

Siliano Antonini; ad Arezzo, ai Campionati di Societa’ assoluti su pista, buone prove per Giacomo

Verona, Stefano Bascherini e Giacomo Alari sui 1500 metri e per Giacomo Verona, Emanuele Fadda e

Stefano Bascherini; a San Piero a Sieve (Firenze), alla “Mezza del Mugello”, vittoria assoluta per

Roxana Girleanu, al bis dopo l’ottima prova sulla mezza maratona di Lucca della passata settimana; a

Comeana (Prato), al “Trofeo AVIS Colline Medicee”, secondo posto di categoria per Gianfranco

Ciccone e buone prove per Riccardo Durano (10 assoluto) e Gianfranco De Santis; a Monza, alla “DK

Race”, ottima prova per Antonino Lollo (5 assoluto); a Genova, alla “Salita alla Guardia”, buona prova

per Cristina De Rocco; a Genova, al “Gran Trail Resen”, buona prova per Simone Carlini; a Cogorno

(Genova), al “Vertical dei Fieschi”, vittoria di categoria per Franco Cusinato; a Curtatone (Mantova),

alla “Maratona della Battaglia”, terzo posto assoluto per Roberto Tognari e terzo posto di categoria per;

a Bucarest, alla “Bucarest Half Marathon”, ottima prova per Andreea Lucaci (6 assoluta