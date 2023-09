G.P. PARCO ALPI APUANE – OTTIMO FRANDI AI REGIONALI SU PISTA, ANDREEA E IOANA LUCACI VINCONO LA RUNDAGIATA

Oltre al grande bronzo di Pescara nel Campionato Assoluto della 10 km su strada ottimi risultati per il

GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar in tutta Italia nel fine settimana. A Luni (La Spezia), alla

“Corri per il Gaslini”, terzo posto assoluto per Marco Sagramoni e Marta Micchi, primo posto di

categoria per Lucio Cupelli ed Enrico Piastra, secondo posto di categoria per Gino Cappelli, terzo

posto di categoria per Adriano Mattei e Paola Lazzini e buone prove per Nicola Vanni (5 assoluto),

Fabrizio Santi e Luciano Bianchi e le buone prove di Mirco Toma, Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca,

Giovanni Balloni e Maurizio Folegnani; a Pietrasanta (Lucca), ai Campionati Regionali Master su pista,

lo specialista Massimiliano Frandi ha conquistato due ori, su 800 metri e 1500 metri, e un buon

Roberto Gianni con il bronzo sempre sui 1500 metri; a Guardistallo (Livorno), alla “Cronoscalata della

Tabaccacia”, primo posto di categoria per Dario Anaclerio e Flavia Cristianini, secondo posto di

categoria per Francesco Frediani, terzo posto di categoria per Arturo Sargenti e buone prove per

Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca, Fabio Belletti e Marco Mattei; a Borgo a Buggiano (Pistoia), alla

“Rundagiata”, primo e secondo posto assoluto per Andreea e Ioana Lucaci, vittoria di categoria per

Andrea Marsili e buone prove per Francesco Fabbri (5 assoluto), Daniele D’Andrea, Pierangelo

Simonini, Federico Ferrarini e Claudio Simi; a Gambassi Terme, al “Trofeo Riccardo Neri”, terzo posto

di categoria per Leonardo Trentanovi e buona prova per Simone Cimboli (8 assoluto); a Kobarid

(Slovenia), al “Julian Alps Trail Run”, buone prove per Luca Linari e Cristina Montagnani; cresce

l’attesa per il team biancoverde per l’importante appuntamento di Antraccoli di sabato prossimo con la

38esima Staffetta del Pioppino, dove i ragazzi di Graziano Poli comporrano ben 15 terne al via.