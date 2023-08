G.P. PARCO ALPI APUANE – LOLLO VINCE LA SCALATA AL GROM

Ottimi risultati per i ragazzi del GP Parco Alpi Apuane in questo fine settimana. A Carrara, alla “Corsa dei Marmi” e valida come Campionato italiano di corsa in montagna CSI, titolo di campione italiano di categoria per Nicola Cappelli, Gino Cappelli e Cristina De Rocco, secondo posto assoluto per Nicola Vanni e Marta Micchi, primo posto di categoria per Alice Coltelli e Fabrizio Santi, secondo posto di categoria per Lucio Cupelli, terzo posto di categoria per Adriano Mattei e buone prove per Luca Salotti, Giovanni Balloni, Carmine Tommaselli, Franco Cusinato e Giovanni Marra; a Maresca (Pistoia), alla “Marcia Verde”, vittoria di categoria per Flavia Cristianini, secondo posto assoluto per Marco Bonacchi e buone prove per Paolo Cogilli e Federico Ferrarini; a Bergamo, alla “Dal Res al Grom”, vittoria assoluta per Antonino Lollo; a Montefiorino (Modena), al “Giro delle Borgate Vitrolesi”, buona prova per Enrico Manfredini.