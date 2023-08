G.P. PARCO ALPI APUANE – CRISTIANINI E COGILLI PROTAGONISTI A VENTURINA

Buon fine settimana di fine Agosto per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Venturina (Livorno),

alla “Corri alle Terme”, primo posto di categoria per Flavia Cristianini, secondo posto di categoria per

Paolo Cogilli e buona prova per Pierangelo Simonini; a Erice (Trapani), alla classica internazionale

“Volata Napola – Mokarta”, buona prova per Alessio Terrasi; a Zermatt (Svizzera), alla “Zermatt Sky

Race”, buona prestazione per Mirko Becherini.