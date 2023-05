Fusilli con crema di zucca, speck e noci.

ricette gustose e semplici

400g fusilli

250g zucca

100g gherigli di noci

150g speck

parmigiano grattugiato q.b.

1 aglio

PROCEDIMENTO:

Tagliare a tocchetti la zucca pulita e lavata. Stufarla con olio e aglio. Toglierla quando sarà tenera e passarla al mixer. In una padella con poco olio rosolare la cipolla, unire le noci tritate, lo speck, la crema di zucca e far insaporire. Lessare la pasta e scolarla. Saltarla per pochi minuti nel condimento.

Servire con una spolverata di parmigiano grattugiato e pepe.