Fusilli bucati con crema di pistacchi e gamberetti

ho rosolato uno spicchiò d aglio con L olio extra vergine d oliva in una padella e aggiunto i gamberetti che ho poi sfumato con del vino per circa 5/10 minuti . Per la crema che poi ho aggiunto …Pistacchi 200 g(io ho lasciato la buccia perché ho provato la prima volta a privarli della buccia ma sn rimasta delusa)

Grana Padano m 35 g

Scorza di limone ½

Aglio ½ spicchio

Olio extravergine d’oliva 100 ml

Acqua 100 ml

Basilico q.b

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Portate a bollore dell’acqua poi versate i pistacchi per 5 minuti. Una volta scolati metterli nel frullatore con tutti gli ingredienti e man mano inserite l’acqua (vi renderete conto dalla consistenza se aggiungerne o meno) stessa cosa se regolare di sale e pepe. Il mio consiglio per la cremosita’… aiutatevi con L acqua di cottura e abbondante crema nella pasta

ricette gustosi e semplici