Fusilli al volo… ideali per quelle giornate in cui si va di corsa e non si ha tempo da dedicare alla cucina. I SAPORI DEI RICORDI RICETTE TOSCANE

Ingredienti per due

• fusilli o altra pasta corta

• 200 g di ceci già cotti e scolati

• 150 g di tonno sgocciolato

• olive nere denocciolate

• sale

• pepe

• olio extravergine di oliva

Procedimento

Mentre la pasta cuoce, scaldare l’olio in una casseruola, unire i ceci, il tonno, le olive, il sale, il pepe e insaporire il tutto per circa cinque minuti.

Scolare la pasta, versarla nella casseruola, mescolare e servire.