FUSILLI AL PESTO DI PISTACCHIO, ROBIOLA E GUANCIALE

In alternativa va benissimo un pesto di pistacchi di Bronte in barattolo, ma di qualità.

Per il pesto

Se si vuole un pesto più verde sbollentare i pistacchi per 10 minuti e ancora caldi eliminare la pellicina viola, altrimenti si possono usare con tutta la buccia.

Mettere in un mixer i pistacchi con la metà dell’olio, il basilico, il pecorino e il parmigiano e iniziate a frullare ad altissima velocità per circa 50 secondi.

Aggiungere il resto dell’olio frullando ad intermittenza di 20 se controllando ogni volta la consistenza.

Il pesto non deve risultare troppo liquido, ma semi-pastoso, quasi spalmabile.

Far sudare in padella il guanciale a listarelle senza grassi per una decina di minuti a fuoco basso fino a che caccerà tutto il grasso e sarà ben croccante, scolarlo e metterlo da parte.

Scolare i fusilli molto al dente e farli saltare un minuto in padella col grasso del guanciale.

Aggiungere qualche cucchiaio di pesto e di formaggio spalmabile e mantecare aggiungendo se necessario un po’ di acqua di cottura.

Servire con il guanciale croccante.

avvocatiincucina