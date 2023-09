Furti nelle case  in Garfagnana, denunciati due giovani

GARFAGNANA – Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana gli autori di due furti ad altrettante abitazioni avvenuti all’inizio di giugno, uno consumato nel territorio di Fosciandora, l’altro tentato nel capoluogo Garfagnino.

I carabinieri hanno identificato e denunciato due giovani ritenuti responsabili di altrettanti furti in abitazione avvenuti all’inizio di giugno, uno consumato nel territorio di Fosciandora, l’altro tentato nel capoluogo garfagnino. Si tratterebbe di due residenti nella provincia di La Spezia, “pendolari del furto”. Secondo quanto ricostruito, i due avevano raggiunto la Garfagnana a bordo di un veicolo al quale era stata apposta una targa clonata, circostanza che ha complicato non poco le ricerche degli uomini dell’arma. Il bottino del colpo messo a segno era stato di denaro e gioielli. Solo a seguito di complicate indagini e comparazioni, i militari di Castelnuovo, con la collaborazione dei colleghi liguri, sono riusciti ad individuare i due giovani. Adesso i carabinieri sono al lavoro per verificare eventuali collegamenti con alcuni degli autori di altri colpi sempre in abitazione, avvenuti nel mese di agosto e settembre in Garfagnana. I due sono stati denunciati alla Procura di Lucca.