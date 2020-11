Furti e droga: arrestati al Forte tre ragazzi dell’est Europa

Denunciati a piede libero per ricettazione, furto aggravato in concorso, porto abusivo di armi e detenzione di sostanze tre giovani dell’est Europa, residenti a Firenze, sorpresi martedì notte, intorno alle 3.30, a passeggiare per la strade del centro di Forte dei Marmi, in orario di “coprifuoco”.

Il primo ad essere stato scoperto è stato un 21enne moldavo, trovato per strada con un sacco contenente pane, affettati e acqua risultati rubati in un forno della zona. Ad aspettarlo poco distante due amici, un romeno di 20 anni e un 21enne russo. I tre erano arrivati al Forte con tre biciclette risultate rubate a Lido di Camaiore.

Dalla perquisizione sono stati trovati un coltello di genere proibito e un grammo di hashish. La Questura di Lucca ha emanato per i tre un foglio di via obbligatorio da Forte dei Marmi per tre anni.