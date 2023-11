Funghi, Cardoncelli  trifolati- ricetta facile

I funghi “Cardoncelli” di Altamura trifolati fanno parte della tradizione culinaria della mia amata Puglia, e rappresentano un contorno molto semplice da preparare, molto gustoso, delicato e leggero che si può abbinare a diversi piatti e portate. La ricetta dei funghi trifolati è quella che dà maggiore risalto al sapore e al gusto dei funghi; è proprio per questo che viene così tanto proposta e utilizzata nella preparazione di numerosi altri piatti, non potranno mancare sulla vostra tavola in questa stagione.. ecco la mia ricetta!