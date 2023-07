Fuga di gas lungo l’autostrada, allarme nell’area di servizio di serravalle p.se

Traffico bloccato stamani in direzione di Firenze

paura e molti disagi per chi era diretto a Firenze e verso l’A1 per la partenza per le vacanze a causa di una fuga di gas all’interno dell’area di servizio di Serravalle, sulla A11 in direzione del capoluogo di regione.