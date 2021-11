Fuga di gas: evacuato un condominio

VIAREGGIO – Una fuga di gas proveniente da un appartamento del quartiere Diaz a Viareggio nella serata di venerdì, intorno alle 22,30 circa, ha costretto i Vigili del fuoco a far uscire di casa i residenti degli appartamenti per precauzione.

Nell’alloggio dal quale proveniva l’odore del gas abita da sola una anziana di 84 anni che è stata messa in salvo e trasportata per precauzione per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Versilia da un’ ambulanza della Croce Rossa, intervenuta sul posto insieme all’auto medica. Dopo che la situazione è tornata alla normalità, i Vigili del fuoco hanno poi autorizzato il rientro in casa dei residenti.