Frutti antichi di stagione: le more di gelso.

La coltivazione del gelso (Morus celsa), così comune un tempo, oggi è quasi scomparsa. I gelsi si vedono sporadicamente in qualche parco, lungo qualche strada di campagna, o viale alberato, per lo più come semplice albero ornamentale.

E i suoi frutti, le more di gelso, molto spesso vengono lasciate sui rami, a maturare fino a cadere senza che nessuno li raccolga. Eppure le more, bianche o nere, sono un “super frutto”, dalle molteplici proprietà curative e salutari.