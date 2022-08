Frutta di stagione: i fichi.

Frutta di stagione: i fichi.

Il fico, per la facilità della sua riproduzione, sembra sia stata la prima pianta coltivata dall’uomo, 11.000 anni fa nella zona della Mezzaluna fertile. E ormai da secoli queste piante fanno parte della tradizione alimentare mediterranea e rappresentano una fonte sana e gustosa di indispensabili principi nutritivi.

Una pianta di fico è un esempio di generosità, di libertà che ce lo fa trovare un po’ ovunque, sempre pronto a donare ai passanti i suoi frutti gustosi. Fin dall’antichità ha sfamato viandanti e pastori lungo le mulattiere e i sentieri più impervi di campagna.

Un tempo, per i contadini era una riserva sicura per sopportare un altro inverno e non morir di fame: «Abbi fichi in villa, che companatico non ti può mancare, verdi o secchi», raccomandano antichi trattati di Agraria. I Romani offrivano al dio Bacco grandi canestri colmi di fichi, segno di abbondanza.

Inoltre, il fico è una pianta molto facile da coltivare: infatti, non presenta particolari necessità ed esigenze, resiste al caldo e alla siccità, si adatta bene a qualsiasi tipo di terreno da quelli calcarei a quelli poveri, l’importante è che non ci siano ristagni d’acqua. I fichi generalmente vengono raccolti a completa maturazione con tutto il peduncolo, nella ore più calde e asciutte della giornata.