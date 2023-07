Frittelle di riso – Dolci Pisani Frittelle

Ingredienti:

3 hg di riso,

1 l di latte intero,

1 hg di burro,

1 hg di farina,

3 uova,

1 cucchiaio di vaniglia,

150g di zucchero.

Preparazione:

Far cuocere il riso in una pentola con del latte, acqua e zucchero. In un’altra pentola mettere 1 hg di burro con un dl d’acqua, quando quest’ultima bolle aggiungere un hg di farina ed amalgamare bene il tutto per evitare che si formino dei grumi. Far raffreddare l’impasto appena ottenuto ed aggiungervi 3 uova intere, 1 cucchiaio abbondante di vaniglia, una scorza d’arancio grattugiata e mescolare il tutto. Fare con l’impasto delle piccole palline grandi quanto polpette e friggerle in abbondante olio bollente, ultimata la cottura spolverare con vaniglia prima di servire.

ricette toscane