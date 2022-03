Friggitrice ad aria: le migliori, come funziona e quanto costa

Un vecchio detto recita che «fritta è buona anche una ciabatta» e come dargli torto. La frittura è una tecnica di cottura degli alimenti che piace un po’ a tutti perché rende i cibi molto più appetitosi.

Ma la frittura è da anni criticata perché si ritiene faccia male alla salute. Secondo i medici un cibo fritto è molto calorico, fa ingrassare e alzare il colesterolo, affatica il fegato, la digestione, e produce sostanze cancerogene.

Ma per fortuna oggi a venirci incontro è la tecnologia con l’invenzione della friggitrice ad aria. Si tratta di un elettrodomestico sempre più in voga nelle case degli italiani che permette di friggere senza olio.

Il suo funzionamento si basa sul calore, anziché sull’uso di olio. Questo si ottiene facendo circolare l’aria riscaldata a grande velocità e ad alte temperature.

In questo modo gli alimenti cuociono in modo uniforme lasciando anche all’esterno quel velo di croccantezza molto simile appunto ad un alimento fritto.

In questa guida vedremo come funziona una friggitrice ad aria e perché è così amata in cucina, quali sono i prezzi e le migliori sul mercato.

Friggitrice ad aria: come funziona

Come anticipato nella friggitrice ad aria non è più l’olio a diventare un vettore di calore che consente la cottura dei cibi, ma è la stessa aria a svolgere questa funzione. Il suo funzionamento è paragonabile ad un forno a convenzione, ma la sua conformazione e forma contenuta la rendono migliore per una serie di aspetti.

La parte superiore dell’unità contiene un meccanismo di riscaldamento e una ventola: l’aria calda scorre verso il basso verso il cibo contenuto in un cestello come quello da frittura.

L’aria è in grado di raggiungere temperature molto elevate fino a oltre 200° e in pochi minuti. Il cibo sarà estremamente croccante proprio come quello fritto. Oltre ai vantaggi per la salute, le friggitrici ad aria calda sono più facili da pulire visto che non si usa olio e non producono cattivi odori. Inoltre sono preferite anche per la velocità di cottura. Grazie alle dimensioni contenute e ad una temperatura alta raggiungibile in poco tempo i tempi di cottura si abbassano vertiginosamente.

In friggitrice ad aria si può cuocere praticamente di tutto: dalle patate, alle verdure, ai cibi precotti e surgelati. Ma esistono anche programmi per cuocere carne o pesce. È inoltre ottima per scaldare perché il cibo resta croccante e non diventa molle come può avvenire ad esempio con un forno a microonde.

Uno dei nei potrebbe essere il consumo di energia elettrica visto che varia tra i 1300 e i 2000 Watt. Ma in realtà questo mito va sfatato: i consumi sono inferiori rispetto ad altri elettrodomestici perché i tempi di utilizzo sono molto ridotti.

Oggi in commercio esistono tantissimi modelli di friggitrice ad aria, di vari prezzi, dimensioni e tecnologie.

Come scegliere la friggitrice ad aria: costi e modelli

La prima cosa da valutare per scegliere una friggitrice ad aria è l’uso che ne dobbiamo fare. Capito questo possiamo scegliere un modello con un cestello più grande o uno più piccolo. In commercio esistono modelli con un cestello da 2 litri, 5,5 per arrivare anche a 10 litri.

Detto che si può cuocere praticamente di tutto, alcuni modelli più avanzati hanno già impostati dei programmi per le cottura dei diversi alimenti.

Oltre alla grandezza del cestello c’è da valutare anche la temperatura massima e il tempo di riscaldamento. Una buona friggitrice ad aria deve essere in grado di raggiungere i 200° in pochi minuti al massimo 3 e deve avere un timer e la possibilità di regolare la temperatura.

I più tecnologici hanno anche una connessione wireless e un app dedicata per poter gestire il funzionamento della friggitrice ad aria anche a distanza.

I prezzi ovviamente variano in base alla grandezza e alle tecnologie. In genere si parte da circa 50 euro per quelle da 2 litri per andare anche a 150 euro per quelle da 10 litri.

Migliori friggitrici ad aria

Ecco le migliori friggitrici ad aria. Ne abbiamo scelte 5 divise per fasce di prezzo e grandezza e che hanno la più alta percentuale di recensioni positive.

Airy Fryer Mini 4615 1000 W 2 Litri

Modello prodotto dall’azienda italiana De’Longhi marcata Ariete da 2 litri molto compatta. Le sue dimensioni sono: lunga 26 centimetri, larga 21 e alta 28,5. Pesa 2,6 chili. Ideale per chi non ha grosse esigenze in termini di quantità. Ottima per 2 persone.

Può raggiungere i 200° e cuoce gli alimenti con l’80% di grassi in meno. Airy Fryer Mini 4615 ha un sistema che cattura gli odori che si sprigionano ovviamente durante la cottura.

Airy Fryer Mini 4615 1000 W 2 Litri Compra ora Tristar Friggitrice Ad Aria Airfryer Digitale, 4.5 Litri

Da 4,5 litri adatto per tutta la famiglia recensito molto bene. Ha 8 programmi già impostati per la cottura di vari alimenti e display touch con segnalatore digitale di temperatura e timer.

Tristar Friggitrice Ad Aria Airfryer Digitale, 4.5 Litri

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa

Dotato di cestello per la cottura con capacità di 5,5 litri questa friggitrice prodotta dalla Proscenic è in grado di cucinare per 8 persone. Ha 8 programmi preimpostati più una funzione di preriscaldamento. Lo schermo è touch ma il punto forte è la connessione wireless con possibilità di collegarla ad Alexa per il controllo vocale.

Dall’app di Proscenic Home si può controllare la friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura. Inoltre ci sono diverse ricette personalizzate da dove prendere spunto.

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa

COSORI Friggitrice ad Aria Calda, 5,5L

È il modello più venduto su Amazon con oltre 66.000 recensioni. Questa friggitrice prodotta dalla Cosori ha una capienza di 5,5 litri adatta fino a 5 persone, 11 programmi preimpostati più funzione di preriscaldamento e mantenimento del calore. Il cestello è lavabile anche in lavastoviglie.

COSORI Friggitrice ad Aria Calda, 5,5L

Princess Friggitrice Ad Aria Calda, 10 Litri con cestello rotante

Modello da 10 litri per chi ha esigenze di preparare alimenti per più persone. La particolarità di questa friggitrice Princess è il cestello rotante che permette una cottura uniforme senza doverlo scuotere durante la cottura. Ha 10 programmi preimpostati e un touchscreen digitale.