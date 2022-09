LUCCA – Grande adesione allo Sciopero Globale per il Clima indetto da Fridays For Future. La giornata, a ridosso delle elezioni, si è fatta carico anche delle istanze dei promotori dell’iniziativa per affrontare la crisi climatica.

Si sono ritrovati in più di 500 per partecipare allo Sciopero Globale per il Clima. Giovani studenti, ma anche associazioni e rappresentanti delle principali sigle sindacali, la mobilitazione lanciata dal movimento per la giustizia climatica Fridays For Future ha registrato una grande adesione. Il corteo, che si è mosso da Piazzale Verdi e ha attraversato le vie del centro storico tra slogan, striscioni, bandiere e cartelli, si è concluso in Piazza San Michele con gli interventi dei rappresentanti delle varie realtà aderenti allo sciopero.

La giornata, fissata all’antivigilia delle votazioni, è stata occasione per i promotori dell’iniziativa per sintetizzare le azioni per affrontare la crisi climatica, priorità, affermano i manifestanti, che dovrebbero essere nell’agenda di ogni partito.

FONTE NOITV