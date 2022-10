FRIDAY I’M IN LOVE – LE ORIGINI DEL SUCCESSO PLANETARIO DEGLI ARCTIC MONKEYS

L’appuntamento è venerdì 21 ottobre alle 21:15 allo Sky Stone a ingresso gratuito

FRIDAY I’M IN LOVE – LE ORIGINI DEL SUCCESSO PLANETARIO DEGLI ARCTIC MONKEYS RACCONTATI DA MATTEO LORENZETTI NEL GIORNO DELL’USCITA DEL NUOVO ALBUM

Sono gli Arctic Monkeys i protagonisti del nuovo appuntamento con il ciclo di incontri sulla storia della musica ‘Friday I’m In Love’, in programma il 21 ottobre, a partire dalle 21:15, a ingresso gratuito, allo Sky Stone & Songs. L’occasione per parlare di questa band arriva dall’uscita, proprio il 21 ottobre, del loro nuovo album, ‘The Car’, che rompe un silenzio durato quattro anni.

A raccontare la storia e la musica degli Arctic Monkeys sarà Matteo Lorenzetti, che illustrerà la loro ascesa a un successo veramente mondiale, partendo dagli esordi su MySpace e il loro essere diventati una delle band di riferimento del nuovo Millennio.

Il nuovo album, ‘The Car’, presenta un suono che si è evoluto con loro, che è rimasto al passo con i tempi e non si è fermato a quello che ha dato loro il successo oramai molti anni fa. Come tematiche, dopo aver sperimentato la fantascienza, gli Arctic Monkeys tornano ad occuparsi di temi più ‘terreni’: secondo Alex Turner questo è un album che ha qualcosa di cinematografico al suo interno ed è proprio questo aspetto ad averlo stimolato molto.

L’incontro, come sempre a ingresso libero, si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid. Tutti gli incontri ‘Friday I’m In Love’ si trovano anche in versione podcast sui canali digitali e sul sito dello Sky Stone.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it o info@skystoneandsongs.it.