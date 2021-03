Segnale Rai: risolto lo storico disservizi. Per anni i residenti di Vallecchia, Solaio, Castello, Belvedere, Vitoio, Strettoia, colline e Monte di Ripa e tutta la via Alcide De Gasperi fino a Corvaia e tutta la frazione di Ripa e Pozzi, non sono riusciti a vedere molti dei canali del bouquet della Rai. Per loro arrivano finalmente buone notizie.

Come promesso in un recente incontro voluto dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti con la società Rai Way la società che si occupa della rete di diffusione del segnale la difficoltà di ricezione del segnale è stata colmata attraverso il potenziamento del ripetitore. “Il segnale è stato potenziato e questo consente ora agli utenti di vedere molti di quei canali fino ad oggi preclusi da un problema tecnico. – spiega il Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi – Ringrazio i tecnici di Ray Way che sono stati di parola intervenendo nei tempi e modi promessi”.