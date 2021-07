Frazioni: più accoglienti bagni pubblici Valdicastello, “ricostruito” muretto in pietra via di Capriglia

Proseguono senza sosta gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio. Le frazioni sono al centro dell’azione dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti che in questi giorni si è concentrata sulla frazione dell’Africa, dove si è conclusa un’approfondita e curata manutenzione del verde e delle alberature che circondano il campetto da basket, e nelle frazioni collinari di Valdicastello e Capriglia.

A Valdicastello, come promesso ai residenti, è in corso la manutenzione dei bagni pubblici nel parcheggio antistante la Casa Museo Carducci: si tratta di piccoli interventi di tinteggiatura, edilizia e sostituzione degli arredi destinati a ripristinare le condizioni ottimali di decoro ed accoglienza. A Capriglia, invece, dopo i tre set da picnic per l’area ludico ricreativa della frazione, l’amministrazione ha provveduto, con gli operai comunali, alla ricostruzione “pietra dopo pietra” del muretto che costeggia la via di Capriglia e alla sua definitiva messa in sicurezza con una rete in metallo. Negli scorsi giorni è invece terminato un altro intervento richiesto dai residenti di Strettoia di pulizia del palchetto della piazza Perich con la tinteggiatura del muro e la sistemazione della fioriera.

Azioni che sono state seguite, con sopralluoghi, dal sindaco, Giovannetti e dall’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci.