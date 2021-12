Frazioni: l’amministrazione a Focette, sindaco incontra i residenti

Appuntamento sabato 11 dicembre alle ore 11.00 alla Pro Focette.

L’amministrazione comunale sul territorio. Proseguono gli incontri nelle frazioni cittadine. L’amministrazione di Alberto Stefano Giovannetti sarà sabato 11 dicembre (ore 11.00) alla Pro Focette (via Malta, 9) per incontrare i residenti. Il sindaco sarà accompagnato da assessori e consiglieri comunali.

L’obiettivo degli incontri è informare la comunità sugli interventi eseguiti, su quelli programmati e sui futuri progetti che interesseranno la frazione e la città ma anche per raccogliere nuove segnalazioni o suggerimenti. Gli incontri rappresentano un momento di confronto molto importante per continuare a dare risposte concrete e puntuali ai cittadini e alle imprese. Già calendarizzati anche i prossimi appuntamenti: martedì 21 dicembre, alle ore 18.00, a Fiumetto presso il Bar Grimaldi; martedì 28 dicembre, alle ore 18.00, al Crociale presso il Bar Piero (via Aurelia Nord, 250 località Ponterosso) per incontrare i residenti di Ponterosso, Piazza Lucchesi e Crociale.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts