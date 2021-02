Franco Gabrielli e Deborah Bergamini nominati Sottosegretari di Stato

ROMA – Due nomine nella squadra di Governo del Presidente Mario Draghi toccano la provincia di Lucca e la Versilia in particolare. Franco Gabrielli e Deborah Bergamini, nominati Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio.

Il capo della Polizia ed ex Prefetto, nato a Viareggio e cresciuto a Montignoso, assume la delega ai Servizi segreti e alla sicurezza: è stato scelto direttamente dal presidente del Consiglio Draghi. Si tratta di una delle nomine di maggior peso tra quelle mancanti nelle caselle dell’esecutivo.

La deputata viareggina Bergamini, eletta con Forza Italia nel collegio uninominale Versilia-Massa, alla sua terza legislatura, è invece Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

La nomina è avvenuta in serata dopo un lungo Consiglio dei Ministri. 39 sottosegretari: 19 donne e 20 uomini. Non è stato nominato — lo sarà in seguito – il sottosegretario con delega allo Sport.