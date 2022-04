Stasera abbiamo compiuto un altro passo importante per la realizzazione di una città che sia sempre più e pienamente sportiva.

Stasera abbia approvato il progetto definitivo della nuova Palestra Bacchettoni.

La Palestra della città, la casa dello sport per gli studenti, per gli sportivi, per tutti coloro che qui vorranno svolgere attività sportiva, giocare a basket o a pallavolo, allenarsi in palestra, fare yoga o danza.

Una palestra che ospiterà pubblico, fino a 250 persone, e quindi eventi sportivi.