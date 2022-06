FRANCESCO RASPINI – Finalmente è domenica.

Abbiamo un programma, chiaro e condiviso da mesi.

Idee per i paesi e per le frazioni come il decentramento dei servizi e il ripristino delle 9 circoscrizioni.

Idee per il recupero dei contenitori del centro storico e di tanti spazi sportivi del comune grazie ai fondi PNRR e ai fondi europei già in cassa.

Idee per la mobilità e le infrastrutture come l’asse suburbano che stiamo già progettando e i cui lavori partiranno l’anno prossimo, come il sottopasso davanti alla stazione e il nuovo hub della mobilità sempre alla stazione nella zona dell’ex scalo merci. Come il potenziamento del trasporto pubblico nelle frazioni più periferiche grazie ai 350.000 km/anno in più garantiti dalla gara regionale a partire del 2023.

Soprattutto idee per aiutare le fasce più fragili della popolazione e tutti coloro che già faticavano ad arrivare alla quarta settimana del mese ed adesso cominciano ad andare in difficoltà alla terza per colpa della benzina, delle bollette, dello scontrino al supermercato più pesante anche se la roba nel carrello è sempre quella e forse meno.