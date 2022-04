Francesco Gabbani annuncia oggi le prime date di un tour estivo con cui girerà l’Italia per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico “Volevamo solo essere felici” in uscita venerdì nei negozi di dischi e sulle piattaforme digitali.

Un tour con cui Gabbani tornerà dal vivo dopo l’ultimo concerto tenuto il 4 luglio 2021 all’Arena di Verona e potrà finalmente riabbracciare i suoi sostenitori in attesa delle date autunnali nei palazzetti previste per il 1 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l’ 8 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.

i biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di domani, venerdì 22 aprile, su vivoconcerti.com .

Il 28 giugno sarà a Capannori nell’area verde dietro il Municipio nell’ambito della manifestazione ‘…Ma la notte sì’.

Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da : Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra).