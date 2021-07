Francesco Alberoni al Caffè de La Versiliana insieme a Cristina Cattaneo per la prima presentazione del loro nuovo libro “1989 – 2019 Il Rinnovamento del Mondo”

Francesco Alberoni al Caffè de La Versiliana insieme a Cristina Cattaneo per la prima presentazione del loro nuovo libro “1989 – 2019 Il Rinnovamento del Mondo”

Marina di Pietrasanta (LU)_ Il Caffè de La Versiliana torna ad ospitare le presentazioni di libri e questa volta lo fa con una presentazione in prima assoluta. Nell’incontro in programma martedì 13 luglio alle 18.30 saranno infatti ospiti il prof. Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo per la presentazione del loro ultimo libro “1989 – 2019 Il Rinnovamento del Mondo” uscito recentissimamente per i tipi de “La Nave di Teseo”.

Il libro racconta la storia che si svolge fra due date: la prima è quella della caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989, e la seconda il novembre 2019, quando comincia l’epidemia da Covid-19. Con la prima termina la divisione del mondo in due blocchi ideologici, il mondo atlantico e quello sovietico, e incomincia un processo di globalizzazione in cui scompaiono le frontiere fra gli Stati, scompare l’immagine di un nemico e tutto appare uniforme. La seconda data cade quando questo processo di dissoluzione e di disordine economico ha fine.

Condotto dal giornalista David De Filippi, l’incontro promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana, offrirà molteplici spunti di riflessione sul passato, ma anche sull’attuale condizione sociale, ove paura e isolamento possono diventare sinonimo di fragilità collettiva, da cui diventa necessario reagire.

Cristina Cattaneo, scrittrice, psicoterapeuta e giornalista è membro di numerose e importanti associazioni culturali ed è già stata co-autrice di Alberoni in varie pubblicazioni.

Il prof. Francesco Alberoni, sociologo e accademico, studioso dei movimenti collettivi e dei sentimenti umani, vanta numerosi best-seller e i suoi libri sono stati tradotti in trenta lingue, letti e studiati da milioni di persone in tutto il mondo Già editorialista del Corriere della Sera, ha spesso focalizzato la sua prosa su temi legati al sentimento: ricordiamo tra i suoi titoli più venduti “L’arte di amare” e “Innamoramento e amore”.

L’ingresso è libero. Info 0584 265757 www.versilianafestival. it

Gli incontri al Caffè, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e saranno in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFE’ DE LA VERSILIANA

ore 18.30 – ingresso libero

mer. 14 luglio: I CONTI IN TASCA. L’ITALIA TRA PANDEMIA E RECOVERY

Carlo Cottarelli, Economista e editorialista, già direttore del FMI

Conduce Massimiliano Lenzi

gio. 15 luglio: PENSIERO E POLITICA

Massimo Cacciari,filosofo, politico, accademico e opinionista.

Conduce Massimiliano Lenzi

ven. 16 luglio : RICCARDO CORREDI, IL MIO COVID

Riccardo Corredi, imprenditore e consigliere di gestione Fondazione Versiliana , Ettore Melai Primario Reparto Terapia Intensiva Ospedale “Versilia” , Daniele Taccola, medico Medicina Generale Ospedale “Versilia”, Federico Posteraro, direttore Riabilitazione Ospedale Versilia, Gerardo Palmiero, pneumologo Ospedale Versilia. Conduce Claudio Sottili

sab. 17 luglio:IL CAMMIN DI NOSTRA VITA

Luca Sommi,Giornalista e scrittore

Conduce Cristina Manetti

dom. 18 luglio : RIPARTIAMO DOPO IL COVID. LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA SULLE DIAGNOSI DI TUMORE

PAOLO VERONESI, Professore Ordinario Chirurgia Generale Università di Milano, Direttore Programma di senologia e Presidente ‘Fondazione Umberto Veronesi’

DUILIO FRANCESCONI, Direttore Chirurgia oncologica Ospedale Unico Versilia

Conduce Claudio Sottili