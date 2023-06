PISA, 7 giugno 2023 – Francesca Azzena, direttrice della Farmacia Ospedaliera per l’Ambito Livornese, è stata nominata coordinatrice del Dipartimento Interaziendale del Farmaco dell’area vasta Nordovest comprendente oltre all’Azienda USL Toscana nord ovest anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio.

“La nascita del Dipartimento Interaziendale – spiega la direttrice Francesca Azzena – rappresenta una preziosa occasione di collaborazione e sinergia sul tema dell’assistenza farmaceutica a disposizione delle tre realtà coinvolte. Le diverse competenze maturate dai dirigenti farmacisti in contesti con peculiarità specifiche, potranno integrarsi per elaborare politiche del farmaco e dei dispositivi medici ancor più capaci di garantire l’impiego appropriato delle risorse, e l’accesso all’innovazione, rispondendo in maniera tempestiva ed equa ai cittadini su tutto il territorio della nostra area vasta, in coordinamento costante con il settore regionale competente, e quindi in una visione più ampia del contesto regionale. È un’importante occasione di confronto e crescita fortemente voluta dalla Regione Toscana in armonia con le direzioni aziendali, che affrontiamo con entusiasmo e responsabilità con i colleghi facenti parte dell’assemblea del Dipartimento: le dottoresse Stefania Biagini (Fondazione Monasterio), Ielytza Desideri (Aoup), Domenica Mamone (Aoup), Marisa Anzillotti (USL Tno) e il dottor Giuseppe Taurino (USL Tno)”.

“Si tratta di un riconoscimento importante – conferma Maria Letizia Casani, direttore generale dell’Azienda USL toscana nord ovest – nei confronti di una nostra stimata e apprezzata professionista. La dottoressa Azzena da anni sta lavorando alla progettazione e realizzazione delle politiche farmaceutiche aziendali. In questo nuovo ruolo sono convinta possa dare un ulteriore contributo al fine, indicato a livello regionale, di perseguire l’appropriatezza degli interventi, l’integrazione dei servizi assistenziali in rete, l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze”.

In foto la dottoressa Francesca Azzena.

(Pierpaolo Poggianti)