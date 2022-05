Frana di Castello, proseguono i lavori

Proseguono i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della frana in località Castello, sulle colline di Pietrasanta, secondo dei cinque lotti di intervento in cui è stata suddivisa l’operazione.

In corso la stabilizzazione della parte più a monte della frana, proseguendo la costruzione del muro di contenimento. A seguire, saranno posizionate due tubazioni per la regimazione delle acque e riasfaltato il tratto di strada che attraversa il borgo di Castello.

“Siamo in linea con la tabella di marcia che avevamo tracciato – conferma l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci, durante il sopralluogo effettuato per verificare l’avanzamento delle operazioni – e abbiamo già presentato alla Regione Toscana tutta la documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento del prossimo lotto di lavori. Questa è l’unica strada verso l’abitato accessibile con i mezzi e deve tornare sicura prima possibile”.

La tranche dei lavori in corso è partita ad aprile, con durata stimata di 90 giorni. Il costo complessivo dell’intervento di messa in sicurezza della frana supera 1 milione e 400 mila euro.