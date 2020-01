Frana a San Romano e Motrone: interviene con un comunicato Orgoglio Comune

“Il gruppo di Opposizione “Orgoglio Comune” di Borgo a Mozzano ha eseguito un sopralluogo nel punto interessato alla frana avvenuta a San Romano e Motrone.

Ci siamo resi conto – affermano i consiglieri – che lo smottamento del terreno è più grande del previsto dato che la frana parte dal versante posizionato molto più in alto della strada.

La cosa che poi ci rammarica è che più volte i cittadini delle frazioni San Romano e Motrone hanno sottolineato la pericolosità di questo tratto e hanno chiesto il ripristino della strada alternativa carrozzabile anche ad autovetture che collega queste due fraziono con quella di Cune, per poter dare un’alternativa ai cittadini nel caso si fosse verificata tale situazione.

Lo scopo di un comune è rendere lo stile di vita sicuro migliorandolo anche con le infrastrutture, cosa che questa amministrazione sta di molto trascurando, sopratutto nei piccoli paesi, dove c’è bassa densità di popolazione.

Abbiamo saputo che il versante rimarrà sotto controllo dagli operai del comune per garantire la sua sicurezza per questa notte ma, non capiamo in che modo poiché sembra siano privi di strumenti di illuminazione per il versante e usano solo delle misere torce.

Inoltre, i cittadini di fronte a questa indifferenza da parte dell’amministrazione nonostante le segnalazioni più volte fatte, hanno mandato una lettera, esattamente il 9 Ottobre del 2018, al Comune e all’Unione dei Comuni, in cui espressamente veniva chiesto dal comitato paesano “un intervento di sistemazione e adeguamento di tale strada boschiva che collega Motrone e Cune”.

Poiché ritenevano “necessario che questa strada sia transitabile con tutti i tipi di autovetture e non solo con mezzi fuoristrada in quanto unica via alternativa in caso di interruzione al transito della strada comunale”.

Non sarà un problema risolvibile in pochi giorni e creerà problemi agli abitanti, infatti molte persone devono parcheggiare le proprie autovetture molto distante dalle abitazioni”.