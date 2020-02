Frammenti di metallo, Aldi, Lidl e Tesco richiamano in Europa Nord-occidentale gli yogurt prodotti da Muller.

Nei prodotti potrebbero essere presenti piccoli frammenti di metallo. Non è quindi possibile escludere che sussista un pericolo per la salute. La clientela è pregata di non consumare più il prodotto.

Aldi, Lidl e Tesco, tra le principali catene dei supermercati europee, hanno pubblicato un avviso ai consumatori sul loro sito in cui informano la clientela della “possibile presenza di un corpo estraneo di natura metallica” negli yogurt Muller. Nello specifico la società ha spiegato, mediante comunicato stampa: “A scopo precauzionale, Müller sta richiamando alcuni lotti di Müller Fruit Corner e Müllerlight, Müller Bliss Mascarpone e Müller Rice, a causa della possibile presenza di piccoli pezzi di metallo nel prodotto.

” “La decisione segue la scoperta di un guasto ad un nastro che supporta le cinghie utilizzate per trasportare la frutta nella sua fabbrica. Il rullo è stato disallineato causando potenzialmente la caduta di piccoli pezzi di metallo nella frutta.

” Müller ha sottolineato che non ha rilevato alcun metallo nei campioni dei lotti analizzati in autocontrollo. Ma la società ha preso misure precauzionali richiamando alcuni prodotti realizzati durante il periodo in cui si è sviluppato questo difetto di fabbricazione.” Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione (pericolo di lesioni). I clienti che hanno a casa il prodotto interessato possono riportarlo alla loro filiali Aldi, Lidl e Tesco dove verrà loro rimborsato il prezzo di vendita. L’allerta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”per il momento interessa l’Europa Nord-occidentale (Regno Unito e Irlanda). Al momento il richiamo non interessa il mercato italiano.

Lecce, 7 febbraio 2020

Giovanni D’AGATA