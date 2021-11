Fra monti e mare: il Moriglion di Penna

Affascinante escursione ad anello sul Monte Pisano, con tappa sul panoramico Moriglion di Penna sabato 27 novembre ore 10:00 S. Maria del Giudice (LU).

Giornata immersiva sul Monte Pisano, andando a toccare ambienti e paesaggi molto suggestivi: osserveremo antichissime incisioni, resteremo sbalorditi dalla visione di cave abbandonate e godremo del profumo del mare e della macchia mediterranea.

Arriveremo alla vetta del Moriglion tramite un breve ma irto sentiero in una atmosfera, che per certi versi ricorda le vicine Alpi Apuane ed il panorama non sarà da meno: la costa Tirrenica sarà protagonista accompagnata dal lago di Massaciuccoli, la catena Apuana e le piane di Lucca e Pisa.

Dopo una meritata pausa pranzo con brindisi e caffè offerti, riprenderemo il cammino sul versante opposto, oltrepassando antichi castagneti ricchi di notevoli sfumature autunnali.

Infine tramite sentiero immerso in parte nel letto di un torrente, dove la natura incontaminata fa da padrona regalando atmosfere e colori mozzafiato, concluderemo il nostro spensierato giro in condivisione.