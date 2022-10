Fotovoltaico da balcone con ringhiera: come funziona, costi e come può abbattere il caro bollette

I rincari delle bollette ormai non sono più un ragionevole sospetto, ma una certezza: contro gli aumenti possiamo pensare a dei kit fotovoltaici che non possono renderci completamente autonomi, ma aiutano. Una possibilità? Il fotovoltaico da balcone con ringhiera. Ecco come funziona e quanto costa (incluso lo sconto in fattura)

Un fotovoltaico da balcone con ringhiera che possiamo “comodamente” installare a casa può aiutarci contro il caro bollette, in vista di un inverno ove i rincari ormai non sono più un ragionevole dubbio, ma una certezza. Ecco come funziona e quanto costa (incluso lo sconto in fattura).

Lo abbiamo già visto: il fotovoltaico da balcone non può renderci completamente autosufficienti energeticamente, ma aiuta. E in questo momento anche un piccolo aiuto può davvero fare la differenza. Oggi 1° ottobre scatta la stangata e il futuro è sempre più incerto.

Secondo quanto riportato da Enel X che propone la soluzione, questo tipo di impianto ha un ingombro contenuto e si installa in maniera più semplice e veloce di quelli classici, sotto la finestra di casa. E Per connetterlo alla rete è sufficiente una spina elettrica con una presa di corrente dedicata.

Attualmente tutto il kit, incluso trasporto, IVA e sconto in fattura del 50%, costa all’acquirente 324.50 euro, ma in questo momento l’azienda ha sospeso le vendite (probabilmente perché in fase di approvvigionamento).

Il risparmio in bolletta? Si parla di poter abbattere i consumi elettrici fino al 25%.

A ciascuno i propri conti ovviamente, tenendo conto di un futuro che, purtroppo, non promette nullo di buono.

Fonte: Enel X