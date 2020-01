PIETRASANTA – Qual è il tramonto più bello del 2019? Una mostra li mette tutti a confronto. All’ex Farmacia di Porta a Lucca apre la mostra-concorso di “Tramonti Italiani”, il gruppo Facebook nato da un’idea di Daniele Taccola: il gruppo conta oggi più di 5mila membri, per lo più amatori ed appassionati della fotografia che spontaneamente condividono e postano scatti di tramonti e non solo. 25 gli scatti selezionati tra migliaia in esposizione (ed in gara), per due giorni, da sabato 25 a domenica 26 gennaio, nella nuova sala espositiva di Pietrasanta. 7 le opere degli artisti locali Alfio Bichi, Matteo Castagnini e Sonia Giorgi in mostra a disegnare un percorso multidisciplinare che si ispira all’amore per i tramonti.

La mostra, che quest’anno raggiunge il traguardo delle sei edizioni, è organizzata dal Comune di Pietrasanta con il patrocinio del Consorzio Mare Versilia, della Banca Credito Cooperativo Lunigiana Garfagnana, Fondazione Versiliana, Fonderia Artistica Mariani. L’inaugurazione, e la premiazione dei vincitori del contest, è in programma sabato 25 alle ore 17.00 alla presenza del Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti. La mostra resterà aperta fino a domenica 26 gennaio dalle 11.00 alle 19.00. L’ingresso è libero.

Lasciano a bocca aperta gli scatti in vetrina di Elena Salvai, Costabile Giannella , Emanuela Cavani, Marcello Tenerani, Antonio Duilio Puosi, Giuseppe Baglini, Monica Bonaccorsi, Caselli Alberto, Silvio Catani, Doria Luisi , Fabrizia Burgato, Giancarlo Fiore, Gisella Iorio, Giulio Maggi, Laura Palagi, Marcello Tedeschi, Mario Biondi, Mario Fornari, Michela Giannecchini, Paola Cariati, Pietro Fadda, Italo Massimiliano Rigattieri, Roberto Carli, Tony Solinas, Walter Mozzoni.

Durante l’apertura della mostra sarà possibile acquistare il calendario con 12 mesi di fotografie straordinarie il cui ricavato sarà destinato a sostenere l’attività dell’Ail Lucca-Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Melanoma e del Comitato Ematologia Versilia.