Foto e documenti del “come eravamo”, una mostra sulla vita contadina

CAPANNORI – Al Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori è stata inaugurata la mostra “Prima che scenda il buio”, organizzata dall’associazione culturale Ponte in collaborazione con il Comune.

La mostra documentaria, che si compone principalmente di foto, è incentrata sul lavoro svolto dall’associazione Ponte per valorizzare la storia e la tradizione del territorio capannorese, e in particolare la vita contadina, dal 1985 ad oggi.

“Quello in mostra è un mondo che sta scomparendo, siamo l’ultima generazione che può raccontarlo e che si sente impegnata moralmente nel volerne tramandare la memoria – ha spiegato il presidente dell’associazione Ponte Sebastiano Micheli – Questa iniziativa vuole essere anche un ricordo per chi ha dedicato il suo tempo alla raccolta del materiale che ha permesso di realizzare questa mostra, e ora non c’è più”.

L’associazione culturale Ponte durante il periodo della mostra propone anche:

Martedì 4 ottobre, ore 21, presentazione del video “Il trasporto con mezzi dotati di ruote, a trazione muscolare nel passato recente” realizzato dal museo Athena. A seguire proiezione di altri video realizzati in precedenza.

Sabato 8 ottobre, ore 17, presentazione della pubblicazione “Lunata: memorie del Novecento” di Maurizio Guccione e Sebastiano Micheli.

Mercoledì 12 ottobre, ore 21, presentazione della pubblicazione “Fotografi a Lucca, nuovi contributi” di Sebastiano Micheli.

Sara’ possibile visitare la mostra fino al 13 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 17.30; il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Per informazioni è possibile contattare il museo Athena al numero 0583 428784.

