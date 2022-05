Fossi dell’arte 2022 in via del Fosso centro storico di Lucca e piazza San Francesco esposizioni artistiche per promuovere una parte della città poco conosciuta.

Lucca .Fossi dell’arte 2022 in via del Fosso centro storico di Lucca e piazza San Francesco esposizioni artistiche per promuovere una parte della città poco conosciuta. Organizzato da Arci Lucca e Versilia, con il promotore Fabrizio Barsotti pittore lucchese,con il Collettivo vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni, Alessandro Sorbera. Taglio del nastro il 14 Maggio dalle ore 16.30 alle ore 21.30 per informazioni telefonare a Fabrizio Barsotti 3937498290 –