Direttivo provinciale di Forza Italia a Lucca lunedì sera in assise nella sede di San Concordio. Sì ma non solo: «Sarà con noi il senatore Massimo Mallegni – annuncia il Coordinatore provinciale degli Azzurri lucchesi Maurizio Marchetti, Capogruppo regionale di Forza Italia – e anche per questo abbiamo deciso di rendere la nostra riunione aperta a tutti coloro che hanno voglia di cambiare la Toscana, renderci partecipi delle loro idee, portare un contributo di fantasia ma anche esprimere un bisogno o esporre un problema».

L’appuntamento da segnare sul calendario è per Lunedì 24 Febbraio alle ore 21, presso la sede provinciale di Forza Italia a Lucca in viale San Concordio, II traversa, n. 45 (zona Esselunga). Insieme al senatore Mallegni e al coordinatore Marchetti, i cittadini che lo desiderano potranno incontrare quadri ed eletti, dirigenti, militanti e simpatizzanti di Forza Italia da tutti i territori della provincia di Lucca.