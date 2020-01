Fortezza di Verrucole in Garfagnana: come nel Medio Evo in una natura da sogno

Fortezza di Verrucole in Garfagnana: come nel Medio Evo in una natura da sogno Da un millennio la caratteristica Fortezza di Verrucole a San Romano in Garfagnana controlla, fino al più lontano degli orizzonti, il suggestivo territorio dell'Alta Garfagnana. Ubicata in un pregevolissimo contesto naturalistico questa imponente fortificazione ospita al suo interno un Archeopark nel quale vengono allestite rappresentazioni di scene di vita sociale e militare del periodo del Medio Evo. Fortezza Verrucole Archeopark: un'esperienza emozionante e coinvolgente Il complesso Fortezza Verrucole Archeopark consiste nell'allestimento di un museo vivente all'interno di una delle più famose fortificazioni della Garfagnana, qual è appunto questa antica edificazione situata nel comune di San Romano in Garfagnana, in provincia di Lucca. L'allestimento museale in questione si rifà alla vita del XIII secolo, con tanto di accampamenti, tende, costruzioni, orti, personaggi civili, personalità militari, antichi mestieri e animali. I visitatori possono ottimizzare al massimo la loro esperienza in loco grazie alla presenza di guide e alla periodica organizzazione di spettacoli e di laboratori didattici. Il progetto Fortezza Verrucole Archeopark è possibile grazie all'associazione M.H.L., un aps della Provincia di Lucca che opera da più di 10 anni nel comparto delle ricostruzioni storiche. L'associazione si occupa di iniziative quali archeologia sperimentale, rievocazioni, corretta divulgazione e organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere storico. Contatti Via del Forte, 25

Località Verrucole

55038 San Romano in Garfagnana (LU)

Coordinate GPS: 44.178728 10.332161

Mail: info@fortezzaverrucolearcheopark.it

Sito Web: https://www.fortezzaverrucolearcheopark.it