Forte terremoto in Marocco, oltre 820 morti e più di 670 feriti

La scossa di magnitudo 6,8 è stata registrata alle 23.11 di Venerdì 8 Settembre e avvertita in tutto il Medieterraneo orientale. I feriti sono più di 600. L’epicentro è stato localizzato a 72 chilometri da Marrakech. Mattarella: ‘Immensa tristezza, disponibili a contrinuire ai soccorsi. Meloni: ‘L’Italia è pronta a dare sostegno’. Il dolore di Papa Francesco: ‘Profonda solidarietà’. Tajani: ‘Nel Paese si trovano 200 nostri connazionali, al momento nessun ferito’. L’ambasciatore italiano a Rabat: ‘Desk all’aeroporto di Marrakech’ Il numero dell’Unità di Crisi della Farnesina +39 06 36225. Turisti italiani: ‘Dopo il sisma bloccati su monti, una frana sbarra la strada’

“Siamo preoccupatissimi, siamo bloccati fuori dall’hotel sul passo Tizi n’test e la strada è sbarrata da una frana da entrambe le parti. Ora ci stiamo incamminando verso Agadir, sono trenta chilometri per fortuna in discesa ma dobbiamo a sbrigarci perché inizia a fare caldo”. A riferirlo è una turista italiana in vacanza in Marocco col marito e il figlio 15enne, sorpresi dal sisma della notte scorsa mentre erano in hotel sulle montagne dell’Atlante. “La scorsa notte, verso le 23.30 credo, c’è stata una scossa fortissima” racconta ancora la donna, che assieme alla sua famiglia alloggiava in un hotel-ristorante sul passo montano. Sono subito usciti dall’edificio. “L’hotel è rimasto molto danneggiato, per cui abbiamo passato la notte in auto”. La famiglia è in Marocco dal 31 Agosto, “stavamo facendo un giro, l’auto è affittata”. Ma ora la macchina è inutile, spiega, perché “la frana ha bloccato entrambe le vie del passo. Non ci sono feriti – dice ancora – con noi c’erano altri due turisti, non saprei dire la nazionalità, forse belgi”. Uno dei due, però, ha difficoltà a camminare e non può seguire la famiglia italiana nella lunga camminata verso Agadir.

Il bilancio delle vittime è aumentato a quota 820

Il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito il Marocco la notte scorsa è aumentato a quota 820: lo scrive il media marocchino Medias24 sul suo sito. I feriti, aggiunge, sono almeno 672, di cui 205 in gravi condizioni.