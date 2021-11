FORTE DEI MARMI – “Un sorriso per un diritto”:

“Un sorriso per un diritto”: l’amministrazione Comunale di Forte dei Marmi, i nidi e le scuole dell’infanzia, le famiglie, i pediatri, la biblioteca e le associazioni del territorio di nuovo insieme per dar voce ai diritti dei bambini e promuovere la cultura dell’infanzia

Il 20 novembre, in tutto il mondo, si celebra la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un’occasione in cui ribadire la necessità di un impegno universale per la tutela dei diritti inviolabili dei bambini e delle bambine. Un’occasione che a Forte dei Marmi è ormai diventato un appuntamento annuale importante ed immancabile.

Con l’intento di dare il maggior risalto possibile all’evento è stata organizzata un’intera settimana di iniziative che dal 13 novembre, Giornata mondiale della Gentilezza, si conclude appunto con il 20 novembre giornata mondiale dei diritti dell’infanzia.

In questo periodo in cui le norme sanitarie impongono un distanziamento sociale tra le persone a cui anche i bambini sono obbligati, l’idea di legare il tema della gentilezza a quello dei diritti risulta quanto mai naturale e spontaneo. La gentilezza è infatti una dimensione prettamente sociale, socialità a cui i bambini hanno pieno ed inderogabile diritto. E’ infatti attraverso la socialità, la relazione, il confronto e lo scambio con gli altri che i piccoli possono costruire la propria identità. Contemporaneamente praticare la gentilezza è anche educazione emotiva, alla cura per se stessi e per gli altri, condizione fondamentale per il diritto ad un mondo più ludico, pacifico ed empatico.

continuità con le iniziative realizzate negli anni passati, alla ricorrenza del 20 Novembre si lega anche la Settimana Nazionale Nati per Leggere, perché, come recita il testo nella home page dell’associazione: “Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa. E grazie alle pagine dei libri e alle parole delle storie, possiamo farlo.

Le storie, con le loro parole e loro immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente sull’itinerario di vita di un bambino. Le storie diventano così quel diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a garantire, a tutte le bambine e a tutti i bambini.

​Il primo appuntamento è una successione di letture a cura dei lettori volontari di Nati per leggere presso la biblioteca Comunale di Forte dei marmi, in programma sabato 13 dalle 10:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. Le letture sono realizzate come attività legate all’iniziativa della Settimana Nazionale Nati per Leggere. Operatori e volontari Nati per Leggere organizzeranno momenti di letture e seminari di sensibilizzazione con le famiglie nei comuni italiani aderenti per sostenere il Diritto alle Storie delle bambine e dei bambini. Il claim è appunto “Andiamo Diritti alle Storie!” un gioco di parole che scandisce i passi verso questo diritto imprescindibile delle bambine e dei bambini.

La seconda iniziativa, ispirata all’idea del gruppo Facebook “un sasso per un sorriso”, è invece costituita da una serie di laboratori che si svolgeranno da lunedì 15 a venerdì 19, finalizzati alla realizzazione di sassi colorati!!!, “un sasso per un sorriso” appunto.

L’appuntamento conclusivo è invece in programma per Sabato 20 novembre alle ore 10:00 davanti al Municipio. Sarà questa l’occasione per l’Amministrazione Comunale per porgere alla cittadinanza, alle famiglie e ai bambini i propri Saluti istituzionali. Dopo una lettura corale, sempre dalla piazza antistante il Municipio si avvierà la “Marcia dei diritti”, una passeggiata in giro per il paese per distribuire “un sasso per un sorriso”. L’idea è quella di regalare appunto un sorriso a chi troverà casualmente i sassi durante le proprie passeggiate perché regalare un sorriso è prendersi cura, un gesto gentile che risponde al diritto dei bambini, al diritto di ogni essere umano, di essere riconosciuto e valorizzato come individuo unico e irripetibile.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per riprendere un percorso interrotto nel 2019 a causa dell’emergenza sanitaria e che intende coinvolgere tutte quelle agenzie del territorio, che a vario titolo si occupano di infanzia e di educazione, nella costruzione di una rete educativa che si concretizzi con l’accreditamento del Comune di Forte dei Marmi come Città Amica dei bambini (progetto Unicef), Un Comune che si impegna a sviluppare il percorso del programma Città Amiche è un comune che lavora per tradurre i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi..