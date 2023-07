Si comunica che, al fine di realizzare alcuni interventi urgenti di ripristino della pavimentazione stradale ammalorata, il giorno giovedì 27/07, si renderà necessaria l’istituzione di un senso unico alternato “a vista” in Via Giulio Cesare nel tratto compreso tra la Via Mazzini e la Via Ferrucci interno mentre il giorno venerdì 28/07, salvo imprevisti e/o condizioni meteo avverse, si renderà necessaria la chiusura al traffico veicolare (ad eccezione dei residenti) del medesimo tratto di strada, come da planimetria.