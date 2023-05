FORTE DEI MARMI – STRADE CHIUSE PER ASFALTATURA

Si comunica che, al fine di eseguire alcuni lavori di asfaltatura, dal giorno lunedì 29 maggio al giorno mercoledì 31 maggio, salvo imprevisti e/o condizioni meteo avverse,

si renderà necessaria la chiusura al traffico veicolare di Via P.I. da Carrara nel tratto compreso tra il Viale Italico e la Via Mazzini, come meglio evidenziato nella planimetria.