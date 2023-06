FORTE DEI MARMI – STRADA CHIUSA PER LAVORI

si comunica che, al fine di realizzare alcuni lavori di asfaltatura, dal giorno martedì 27 giugno al giorno venerdì 30 giugno 2023, si renderà necessaria la chiusura al traffico veicolare di Via F.lli Rosselli nel tratto compreso tra la Via Gramsci ed il civico 43 (incrocio con Via Civitali interno), come meglio evidenziato nella planimetria allegata.