FORTE DEI MARMI SOSTIENE, DANDO IL SUO PATROCINIO, LA 2+MILIONI DI KM, INIZIATIVA DI BICICLETTA IN FAVORE DEI BAMBINI CON PATOLOGIE GRAVI O CRONICHE DI DYNAMO CAMP.

Il Comune di Forte dei Marmi ha deciso di sostenere la 2+Milioni di km, un’iniziativa a scopo benefico che coinvolge ciclisti e tutti coloro che si muovono in bicicletta. L’iniziativa solidale, ideata da Bikevo, coinvolge ciclisti professionisti e tutti gli amanti delle due ruote con il fine di pedalare per Dynamo Camp, Onlus che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche.

“La mobilità sostenibile è uno degli obiettivi di questa Amministrazione che ha intitolato da poco la pista ciclabile del litorale a Gino Bartali, simbolo per eccellenza del ciclismo” ha dichiarato Alberto Mattugini, consigliere delegato allo Sport. “Il Comune ha deciso di aggiungere un obiettivo simbolico e di sostegno concreto a un’iniziativa che ruota proprio intorno alla bicicletta, con lo scopo di sostenere la missione di Dynamo Camp, Onlus toscana che da sempre stimiamo”.

“Grazie al Comune di Forte dei Marmi per la vicinanza al nostro progetto. Il nostro desiderio è vedere una comunità numerosa in città che si metta in sella divertendosi e partecipando alla 2milioni di km” è il ringraziamento di Serena Porcari, Presidente di Dynamo Camp.

L’iniziativa coinvolge tutti i ciclisti: dai professionisti agli amatori, ma anche chi sceglie di andare al lavoro in bicicletta e chi programma le proprie vacanze estive all’insegna della sostenibilità. E’ un’occasione per trasformare ogni pedalata e la propria passione per la bici in un sorriso dei bambini e ragazzi di Dynamo Camp.

Il meccanismo è semplice: è necessario registrarsi sul sito 2milionikm.com singolarmente o a squadre, si possono percorrere chilometri in bicicletta per poi convertirli e donarli a Dynamo Camp.

La 2+ milioni di KM si articola in 3 wave distinte: PRIMAVERA 8 maggio – 30 giugno ; ESTATE 1 luglio – 31 agosto; AUTUNNO 1 settembre – 31 ottobre.

Questi i risultati della prima wave: 373 partecipanti, 112.225 km percorsi e 17.171 € di fondi raccolti.

La wave estiva, complici il bel tempo e l’arrivo delle vacanze, sta facendo salire in sella l’Italia con la voglia di divertirsi, spostarsi in maniera sostenibile e raggiungere tutti insieme un obiettivo comune.

Fra gli ambassador d’eccezione: il CT Davide Cassani, la presentatrice tv Paola Marella, la cantante e presentatrice Jo Squillo, il ciclista e personaggio tv Vittorio Brumotti, l’atleta paraolimpico Colonnello Carlo Calcagni. Inoltre, il divulgatore scientifico Massimo Temporelli prenderà parte alla 2+ milioni di Km attraversando l’Italia in bicicletta per promuovere la cultura della sostenibilità ed incontrare scienziati e innovatori raccontando storie di genialità.

Informazioni utili

Sul sito 2milionikm.com è possibile iscriversi e trovare tutte le informazioni utili riguardo le modalità di adesione e donazione. In aggiunta, grazie a due counter sempre aggiornati con i KM pedalati e le donazioni, si può tenere traccia in tempo reale dei progressi fatti tutti insieme.

Partner e Istituzioni

La 2+Milioni di Km ha il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana per il sostegno al progetto Bibimparo.

L’iniziativa è abbinata a eventi di RCS Sport (Giro d’Italia, Giro E, Giro di Lombardia), di ExtraGiro (Giro Under e Campionati Italiani) e di Formula Bici con le principali 25 Granfondo nazionali.

Skysport, RCS Mediagroup e Clear Channel sono i media partner che contribuiscono a far conoscere l’iniziativa.

Un ringraziamento alle aziende che sostengono la 2+Milioni di Km: Poste Italiane, BNP Paribas, Mediolanum Banca, Fastweb, Biogen, Errea, Esselunga, KPMG, Legance Avvocati Associati, MAB Metallurgica Alta Brianza e The FabLab.

Un ringraziamento anche alle aziende che hanno contribuito al pacco partecipazione: All4cycling, Enervit, FSA, Garmin, Giro Store, Mabel, Prologo e Vittoria.