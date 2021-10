Forte dei Marmi si colora di giallo con la 4° edizione della Run for AIRC.

Grande successo per la corsa non competitva che sostiene la ricerca sul tumore al seno, 850 i partecipanti

La Fondazione AIRC Comitato Toscana e il Comune di Forte dei Marmi ringraziano tutte le 850 persone che dal Pontile di Forte dei Marmi hanno preso parte alla manifestazione confermando l’entusiasmo e la partecipazione delle precedenti edizioni. Un particolare ringraziamento va a tutti i volontari per il supporto organizzativo alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Forte dei Marmi, alla Dirigente dott.ssa Antonella Bugliani, all’Amministrazione Comunale, al Comitato Toscano AIRC nella persona del presidente Anna Marchi Mazzini, alla Compagnia della Vela nella persona del presidente Lorenzo Barberi e di Emiliano Vanalesta, agli studenti del Liceo Chini-Michelangelo per la collaborazione e al Dirigente Scolastico dott.ssa Monica Biagi, agli Uffici del Comune che a vario titolo hanno collaborato, in particolare il comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Associazioni e Pari Opportunità, a Pianeta Palloncino, alla Palestra W di Walter Salvatori e Sarah, all’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Seravezza e Stazzema,

“Siamo ripartiti più uniti e numerosi di prima” – affermano con soddisfazione il Sindaco Bruno Murzi e il Consigliere delegato alle Pari Opportunità Sabrina Nardini – “la Run for AIRC torna a correre dimostrandosi un punto di riferimento per la sensibilizzazione sul tema della prevenzione e della ricerca. Ringrazio tutte le persone, le associazioni e le scuole che hanno partecipato alla manifestazione, vedere intere famiglie stringersi intorno ad un tema così importante è un segnale di orgoglio per la nostra comunità. A nome dell’Amministrazione un ringraziamento particolare va ad AIRC, a tutti i volontari e agli uffici comunali. Insieme siamo riusciti a consolidare un legame importante che sono certa proseguirà anche in futuro.”