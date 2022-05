Forte dei Marmi scelta per il lancio stampa internazionale della Nuova 500 La Prima by Bocelli.

Forte dei Marmi scelta per il lancio stampa internazionale della Nuova 500 La Prima by Bocelli. Una grandissima occasione di promozione turistica: in arrivo 150 giornalisti da tutta Europa e una conferenza stampa in streaming in collegamento con i media da tutto il mondo.

FIAT, ha scelto la località di Forte dei Marmi come sede dell’evento per la presentazione alla stampa Internazionale della prossima serie speciale della Nuova 500 elettrica, icona del brand FIAT. La città di Forte di Marmi è stata selezionata in quanto incredibilmente in sintonia con il DNA e i valori di FIAT, quali la scelta di una mobilità sostenibile, il rispetto per l’ambiente, la cura per le persone, a questo si aggiunge lo spirito di dolce vita simbolo del Made in Italy nel Mondo, proprio come la vettura che sarà presentata.

Per Forte dei Marmi questo evento rappresenta una grandissima occasione di promozione turistica in tutto il mondo.

Nella cittadina versiliese dal 9 maggio è atteso l’arrivo di circa 150 giornalisti di varie testate non solo di settore ma anche televisive, quotidiani e riviste di style live, anche provenienti dall’estero che avranno l’occasione di provare due tra le nuove Fiat 500 X e Tipo Hybrid. I due nuovi modelli saranno presentati ai media nell’allestimebto RED, l’organizzazione che supporta le emergenze sanitarie a livello globale, come AIDS e COVID, con cui FIAT ha creato una collaborazione: ogni volta che si sceglie un prodotto (RED), l’acquisto attiva una donazione al fondo globale per supportare una serie di servizi di prevenzione, trattamento, consulenza, test, istruzione e assistenza alle comunità più bisognose.

Luogo protagonista per la partenza del test driver sarà Villa Bertelli: da qui i giornalisti partiranno per un tour alla scoperta delle bellezze di Forte dei Marmi e delle località limitrofe. Sarà l’occasione per loro anche di realizzare foto e video che andranno ad arricchire e costruire i vari reportage giornalistici sull’esperienza.