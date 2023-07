FORTE DEI MARMI – RUN FOR AIRC, SESTA EDIZIONE:

Dopo il grande successo dello scorso anno con oltre 1.200 partecipanti, Fondazione AIRC Comitato Toscana e Comune di Forte dei Marmi rilanciano l’appuntamento con la sesta edizione della RUN FOR AIRC, corsa/camminata non competitiva, della lunghezza di 4,5 o 9 chilometri, in programma per domenica 15 ottobre lungo un percorso che dal Pontile di Forte dei Marmi arriva a toccare il Comune di Pietrasanta con il passaggio all’interno del Parco della Versiliana.