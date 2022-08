Forte dei Marmi riaccende la luce sulla fibromialgia,

Forte dei Marmi riaccende la luce sulla fibromialgia, ospitando a Villa Bertelli il secondo atto dello spettacolo FIBRO-MIA …Ma te la regalerei!

Dopo il successo ottenuto a settembre 2021 a Villa Bertelli ed il 9 Luglio 2022 a Palermo ritorna nel Teatro dei Lecci a Villa Bertelli, venerdì 5 Agosto alle ore 21.00 andrà in scena l’evento rinnovato ed arricchito con nuovi sketch.



Per l’ingresso allo spettacolo è prevista una donazione di 15 euro, il ricavato verrà devoluto ad Aisf. Per prenotare contattare Villa Bertelli 0584 787251

L’assessorato al Sociale, in collaborazione con l’associazione Aisf Odv, l’associazione Versiglia in bocca e Villa Bertelli, prosegue l’impegno nella conoscenza della sindrome fibromialgica.

“Come amministrazione comunale – afferma Simona Seveso assessore alle Politiche Sociali – abbiamo accolto e patrocinato anche quest’anno il progetto con grande interesse. Si tratta infatti di una serata che attraverso lo spettacolo intende spiegare la sindrome fibromialgica in chiave ironica, “istruire sorridendo “, attraverso consigli terapeutici ed istruzioni su come gestire la malattia. Alleggerire temi seri e dolorosi a volte può servire ad accogliere il proprio stato di salute con più positività e maggiore volontà ad affrontare il percorso. Ricordo che presso la Croce Verde è aperto un sportello dedicato alla Fibriomialgia (sezione fortemarmina dell’AISF-Associazioni italiana Sindrome Fibromialgia), seguito dalla dottoressa remautologa Laura Bazzichi, dove ci si può rivolgere anche per un primo approccio informativo. Invito caldamente a partecipare allo spettacolo il cui incasso sarà devoluto all’Aisf, portando parenti, amici e conoscenti perché è fondamentale far conoscere la malattia anche sorridendo.”