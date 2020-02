Forte dei Marmi – Qualità dell’aria: superati in positivo gli esami dell’ARPAT

La qualita’ dell’aria di Forte dei Marmi supera in positivo gli esami dell’ARPAT. Soddisfatto l’Assessore all’Ecologia Enrico Ghiselli.

L’ARPAT si è pronunciata sulla qualità dell’aria di Forte dei Marmi ed ha diffuso i risultati deirilevamenti fino ad oggi effettuati dal laboratorio mobile nei pressi della Scuola dell’Infanzia“Giorgini” in via Duca D’Aosta, nei periodi dall’ 8 al 27 luglio 2019 (campagna di misura estiva), dal 18 ottobre al 13 novembre 2019 (campagna di misura autunnale) e dall’11 gennaio al 2 febbraio 2020 (campagna di misura invernale). In attesa di avere un quadro completo annuale con i dati validati in modo definitivo, a conclusione della campagna di misura primaverile programmata per il prossimo mese di marzo, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana si è espressa fornendo un prospetto sintetico provvisorio, che rivela nell’aria di Forte dei Marmi una qualità ambientale conforme allenorme UNI.

“Stiamo andando verso la conclusione del monitoraggio così come era previsto dal programma di mandato – dichiara soddisfatto l’Assessore all’ Ecologia di Forte dei Marmi Enrico Ghiselli – e ad oggi i risultati paiono dare un’indicazione molto positiva per quanto riguarda la qualità della nostra aria: rispetto ai parametri di riferimento, siamo ben al di sotto del Valore Limite per quanto riguarda sia gli inquinanti gassosi (biossido di azoto emonossido di carbonio) sia le polveri sottili (PM10 e PM2,5), se non per alcuni piccolisforamenti determinati da fenomeni di avvezione di aerosol marino e crostale dovuti alla vicinanza dal mare del sito di prelevamento. I risultati acquistano una valenza ancor maggiore se si pensa che, per intenzionale scelta dell’Amministrazione Comunale, i campioni d’aria sono stati prelevati in prossimità della scuola “Giorgini”; a seguito di questi primi rilevamenti, è previsto l’avvio, ai primi di aprile, di una seconda campagna di misurazione annuale, per il 2020, con postazione presso la scuola primaria di via Nenni nella frazione Caranna; seguirà, poi, nel 2021, la terza campagna annuale con ubicazione nelle pertinenze del plesso scolastico Ugo Guidi a Vittoria Apuana.”